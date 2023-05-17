В Тверской области должны отремонтировать 15 школ

В регионе продолжают ремонтировать школы. С прошлого года это делается по областной программе модернизации образовательных организаций. Фото: ПТО

В Тверской области продолжаются ремонты в школах по региональной программе. В пяти школах работы выполнены на 60%-80%.

Речь идет об Горютинской школе в Калининском районе, школе №2 Лихославльского округа, школе в поселке Радченко Конаковского района, школа №15 и школе-интернате №1 в Твери.

К примеру, в Горютинской школе идет финишная отделка стен, полностью обновлены лестницы учебного корпуса, смонтирована пожарная сигнализация. В лихославльской школе, где приводят в порядок два здания, завершен ремонт кровли и фасадов, в финальной стадии - ремонт потолков, межэтажных перекрытий, входных групп, лестниц.

Также ремонты должны быть проведены в Медновской школе Калининского района, школе в поселке Изоплит Конаковского района, школе №17 Твери (два здания), Зареченской школе Калязинского района, Фировской средней школе, Андреапольской школе № 3, Пеновской средней школе им. Е.И. Чайкиной, Мошковской школе Торжокского района.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, программа по модернизации образовательных организаций региона запущена в прошлом году по поручению губернатора Игоря Рудени. В 2023-м в нее вошли 15 объектов.