Жительница Твери пыталась продать новорожденную дочь за 60 000 рублей

Женщин задержали в столичном торговом центре Фото: vk.com/moscowproc

Вечером, 15 мая, в торговом центре на улице Лобненская были задержаны три женщины, замешанные в купле-продаже новорожденного ребенка.

Прокуратурой Москвы установлено, что 8 мая 2023 года в Твери 29-летняя женщина родила девочку, после чего совместно с еще двумя женщинами 39 и 46 лет приняла решение ее продать за 60 000 рублей.

Подробности "сделки" женщины обсуждали в кафе. После получения денег и составления расписок злоумышленницы были задержаны.

- В настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, ее дальнейшее жизнеустройство на контроле в прокуратуре. решается вопрос о возбуждении уголовного дела по п. "в" ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (купля-продажа человека, совершенная организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), - сообщили в прокуратуре Москвы.

Привлечение к уголовной ответственности фигуранток контролируется Тимирязевской межрайонной прокуратурой.