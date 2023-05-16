23-летний наркоторговец задержан на улице в Твери

Мужчина планировал делать закладки в Твери Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Твери задержан 23-летний уроженец ближнего зарубежья. В арендованной квартире фигуранта на проспекте Победы оперативники обнаружили и изъяли 95 граммов порошкообразного вещества, упакованного в 253 полимерных свёртка.

Запрещенное вещество предназначалось для сбыта через тайники-"закладки".

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, а также части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемому грозит до двадцати лет лишения свободы.

Молодой человек находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.