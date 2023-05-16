В Тверской области очагов тления торфа не обнаружено

В регионе ведется мониторинг торфяных месторождений Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Тверской области ведется ежедневный мониторинг лесов и торфяных месторождений. 16 мая 13 мобильными группами проведено обследование на территории Калининского, Конаковского и Кимрского районов.

- Применялась техника высокой проходимости. В ходе мониторинга очагов тления торфа не обнаружено, - сообщают в МЧС.

Спасатели напоминают гражданам, что в регионе до 19 мая включительно объявлена высокая пожарная опасность. Помните и соблюдайте правила безопасности.