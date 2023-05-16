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НовостиЗвезды16 мая 2023 17:01

Молодёжный кинофестиваль «Правнуки Победы» прошёл в Твери

Школьники представили короткометражные фильмы, посвящённые 80-летию освобождения Ржева
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Фото: Тверская епархия

Фото: Тверская епархия

15 мая в ДК «Химволокно» состоялся ежегодный кинофестиваль «Правнуки Победы». Его участниками стали тверские школьники - ученики гимназии № 12, гимназии № 10, школ №22, №34 и №47 и Тверской епархиальной православной школы им. святителя Тихона Задонского.

Ребята представили короткометражные фильмы о своих прадедах — участниках Великой Отечественной, а также музыкальную тематическую программу, посвящённую Дню Победы.

Фильмы, созданные школьниками, были посвящены 80-летию освобождения Ржева и окончанию Ржевской битвы, рассказывают в Тверской епархии. В этом году удалось создать 25 документальных фильмов с участием учащихся школ Ржева и Ржевского района Тверской области.

Фестиваль был организован отделом культуры Тверской епархии при поддержке Благотворительного фонда по восстановлению порушенных святынь во имя святого благоверного князя Михаила Тверского.