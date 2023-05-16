В парках Твери установили феромонные ловушки на вредителей

Феромонные ловушки установили в парке Победы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Специалисты Управления Россельхознадзора начали устанавливать феромонные ловушки для выявления насекомых-вредителей. Всего в Тверской и Ярославской областях будет установлено 2380 феромонных ловушек.

Феромонные ловушки уже установлены на персиковую плодожорку, восточную плодожорку, коричневого мраморного клопа и зеленую садовую совку в парке Победы Твери.

- Мониторинг осуществляется с целью наблюдения за развитием карантинных объектов и их распространением, выявления и оценки влияния факторов, способствующих их развитию, и принятии мер для борьбы с вредителями, - уточняют в ведомстве.