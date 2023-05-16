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НовостиОбщество16 мая 2023 15:27

Особый противопожарный режим действует в 13 муниципалитетах Тверской области

Запрещено разводить костры
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В лесах действует запрет на разведение костров

В лесах действует запрет на разведение костров

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным Минлеса на 16 мая, в Тверской области нет действующих лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона ликвидировано два возгорания в Калининском районе и Весьегонском муниципальном округе общей площадью 0,55 га.

Особый противопожарный режим действует в 13 муниципальных образованиях региона: Андреапольском, Зубцовском, Кашинском, Кимрском, Лихославльском, Пеновском, Старицком, Торопецком, Удомельском округах, Бологовском, Бежецком, Калининском, Торжокском районах. Там веден запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах (запрет на открытый огонь).

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.

Особый противопожарный режим действует в 13 районах Фото: Министерство лесного комплекса Тверской области

Особый противопожарный режим действует в 13 районах Фото: Министерство лесного комплекса Тверской области