Особый противопожарный режим действует в 13 муниципалитетах Тверской области

В лесах действует запрет на разведение костров Фото: Ольга ТРОФИМОВА

По данным Минлеса на 16 мая, в Тверской области нет действующих лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона ликвидировано два возгорания в Калининском районе и Весьегонском муниципальном округе общей площадью 0,55 га.

Особый противопожарный режим действует в 13 муниципальных образованиях региона: Андреапольском, Зубцовском, Кашинском, Кимрском, Лихославльском, Пеновском, Старицком, Торопецком, Удомельском округах, Бологовском, Бежецком, Калининском, Торжокском районах. Там веден запрет на разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков в лесах (запрет на открытый огонь).

Граждан призывают соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.