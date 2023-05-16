Следователи напомнили жителям Тверской области о способах связи с региональным СКР

СКР по Тверской области напоминает гражданам о различных способах связи. Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Следственное управление СКР по Тверской области напоминает гражданам о различных способах связи с сотрудниками. Это разные каналы связи: телефоны, в том числе - специальные линии для отдельных ситуаций и категорий граждан, интрнет-приёмная, соцсети и физический адрес для визитов и писем.

Телефоны для справочной информации: 8 (4822) 65-62-36, 8 (4822) 65-63-31.

Телефон доверия: 8 (4822) 65-63-41.

Телефон для приёма сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8-930-180-57-77.

Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 8-(4822)-65-63-42.

Телефон для приёма сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8 (4822) 65-63-43.

Телефон для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8-920-171-96-60.

Телефон «Остановим коррупцию»: 8 (4822) 65-63-41.

Адрес: 170100, г.Тверь, ул. Вагжанова д. 15.

Интернет-приёмная, а также аккаунт «ВКонтакте».