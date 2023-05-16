На стройке футбольного манежа в Твери устанавливают монолитные колонны

Вид на часть стройплощадки манежа. Фото: ПТО

В микрорайоне «Соминка» в Твери продолжается строительство крытого футбольного манежа. Это объект областной адресной инвестпрограммы. Он возводится по федеральному проекту «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

- Обеспеченность социальными и инфраструктурными объектами, в том числе для занятий спортом, - один из приоритетов нашей работы, - отметил губернатор Игорь Руденя.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, сейчас на стройплощадке ведется устройство монолитных колонн спортивного ядра манежа, а также монолитных стен, перекрытий, лестничных маршей помещения административного корпуса. Идет армирование основания под футбольное поле.

Проектом предусмотрено строительство здания, включающего игровой зал и примыкающий к нему административно-бытовой корпус. В частности, будут обустроены четыре раздевалки с санитарными узлами и душевыми, тренерские комнаты, учебный класс на 24 человека с функционалом конференц-зала, медицинский блок и другие помещения.

На территории футбольного манежа обустроят парковку на 100 машин, в том числе предусмотрена парковка для маломобильных жителей и автобусов.

Манеж планируется использовать для тренировочных занятий Спортивной школы олимпийского резерва по футболу, а также для проведения соревнований регионального уровня.