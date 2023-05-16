Глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал капремонт в школах Фото: администрация Твери

В Твери в рамках государственной программы «Развитие образования» и по федеральному проекту «Новая школа» ведется капремонт двух школ №15 и №17. Объекты осмотрел глава Твери Алексей Огоньков.

В школе №15 подрядчик завершил ремонт кровли и устройство вентилируемого фасада, заменены: электропроводка, системы отопления, водоснабжения и канализации, отремонтирован спортзал, установлены пластиковые окна. Продолжаются отделочные работы.

- Самые серьезные задачи здесь были связаны с ремонтом кровли. Сейчас все уже на финальном этапе: отремонтированы крыша, фасады, спортивный и актовый залы - везде произошли качественные изменения, - отметил глава города Твери Алексей Огоньков, - Все работы идут по графику и первого сентября ученики смогут прийти на занятия в полностью отремонтированную школу.

В школе №17 ремонтируют сразу два здания - главное, на улице Мусоргского и здание начальной школы на улице Красина. В здании средней школы подрядчик выполняет ремонт фасада и внутренние отделочные работы, во втором здании ведутся фасадные работы и переустройство полов на втором этаже.