Прокуратура защитила права инвалида в Тверской области Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Андреапольского района обратился местный житель, имеющий с 2021 года III группу инвалидности, и сообщил о бездействии Андреапольской ЦРБ.

Установлено, что работники больницы не направили документы пациента на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности, и срок инвалидности истек.

Главному врачу медицинского учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения оформлено направление на медико-социальную экспертизу, срок инвалидности восстановлен. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.