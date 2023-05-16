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НовостиОбщество16 мая 2023 10:46

Прокуратура защитила права инвалида в Тверской области

По вине работников ЦРБ у него истек срок инвалидности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура защитила права инвалида в Тверской области

Прокуратура защитила права инвалида в Тверской области

Фото: Ольга Крыльцова

В прокуратуру Андреапольского района обратился местный житель, имеющий с 2021 года III группу инвалидности, и сообщил о бездействии Андреапольской ЦРБ.

Установлено, что работники больницы не направили документы пациента на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности, и срок инвалидности истек.

Главному врачу медицинского учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения оформлено направление на медико-социальную экспертизу, срок инвалидности восстановлен. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.