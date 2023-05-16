В Тверской области газ бесплатно подведен к более 7900 домовладениям

В регионе продолжается работа по газификации населенных пунктов. Фото: Александр ЖМУЛИН

В Верхневолжье продолжается реализация программы по бесплатному подведению газа до границ земельных участков домовладений. Сейчас работы по догазификации проводятся в 610 населенных пунктах 26 муниципалитетов региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

На сегодняшний день заключено 10 545 договоров с собственниками на осуществление мероприятий по догазификации, исполнено 7 943 договора, то есть к стольким домовладениям бесплатно подведен газ.

Также в регионе ведутся работы по газификации территорий. В рамках реализации Адресной инвестиционной программы Тверской области в 2023 году будет построено 15 объектов в 12 муниципальных образованиях. Общая протяженность планируемых к строительству газопроводов составляет более 157 км.

- Для Тверской области первоочередной задачей является газификация ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона, - не раз отмечал губернатор Игорь Руденя.

В данный момент выполняется второй этап строительства газопроводов в Нелидово и Оленино, ведутся работы в деевне Ульяново Зубцовского округа, населенных пунктах Топорок, Соболево, Пекуново, Крева Кимрского округа, в Лисьих Горах и Микшине Лихославльского округа, в деревне Трубино Ржевского округа, в Бережках Сонковского округа, в Дмитровой Горе Конаковского района.