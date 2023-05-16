В Тверской области грабитель сорвал с шеи пенсионерки золотую цепочку и сбежал

Полиция задержала подозреваемого в грабеже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В дежурную часть полиции обратилась 79-летняя жительница села Медное. Пенсионерка сообщила, что вечером дома молодой человек сорвал с её шеи золотую цепочку с крестиком и убежал. Ущерб составил 18000 рублей.

На подозреваемого составили ориентировку и оперативно разыскали. Им оказался 25-летний неработающий ранее неоднократно судимый местный житель - сосед потерпевшей.

Установлено, что в день происшествия злоумышленник пришёл к пенсионерке по поводу продажи гаража. На лестнице соседи поссорились, мужчина зашел в квартиру потерпевшей и сорвал украшение. Похищенное сдал в ломбард.

По статье "Грабеж" возбуждено уголовное дело.