Почти 1900 жителей Тверской области трудоустроились при помощи службы занятости за четыре месяца 2023 года

Тверской центр занятости был модернизирован. Фото: ПТО

За четыре первых месяца 2023 года областная служба занятости помогла найти работу почти 1900 жителям региона. Возможность временного трудоустройства на общественные работы получили 291 человек. Ещё 22 бывшим безработным предоставлена финансовая помощь на открытие собственного дела.

По направлению органов службы занятости к профобучению приступило 510 безработных граждан.

Сейчас в регионе открыто свыше 16,7 тыс. вакансий. По информации Главного управления по труду и занятости Тверской области, наиболее востребованы инженеры, операторы автоматических и полуавтоматических линий, станков и установок, швеи, техники по наладке и испытаниям, фасовщики, заливщики металла и другие. Таких вакансий - более 4,4 тысяч.

Также в Верхневолжье требуются более 2,3 тысяч сотрудников в сфере госуправления и обеспечения военной безопасности.

Также вакансии предлагаются в сферах здравоохранения, спорта, соцобеспечения, строительства, транспорта, сельского хозяйства. Востребованы врачи, средний и младший медперсонал, соцработники, воспитатели, учителя, педагоги дополнительного образования.

Трудоустройство коренных жителей Верхневолжья на местные предприятия обозначено губернатором Игорем Руденей в числе региональных приоритетов.

В регионе действует единый центр занятости населения Тверской области, который объединил все муниципальные службы ведомства. Они не только помогают найти работу, но также при помощи них можно пройти программы обучения, повышения квалификации.