30-летний пассажир иномарки скончался в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

В ДТП погиб пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 15 мая на 368 км трассы М-11 "Нева" в Тверской области.

Водитель автомобиля "Киа Оптима", при движении в сторону Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную дистанцию до большегруза "Мерседес Бенц" в составе с полуприцепом и столкнулся с ним.

В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля "Киа" скончался по пути в больницу.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в месте крепления ремня вставлен блокиратор.