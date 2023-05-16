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НовостиПроисшествия16 мая 2023 8:09

30-летний пассажир иномарки скончался в ДТП на трассе М-11 в Тверской области

Он был не пристегнут ремнем безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В ДТП погиб пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

В ДТП погиб пассажир иномарки Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 15 мая на 368 км трассы М-11 "Нева" в Тверской области.

Водитель автомобиля "Киа Оптима", при движении в сторону Санкт-Петербурга, не выбрал безопасную дистанцию до большегруза "Мерседес Бенц" в составе с полуприцепом и столкнулся с ним.

В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля "Киа" скончался по пути в больницу.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, в месте крепления ремня вставлен блокиратор.