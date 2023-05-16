Тверской путешественник Александр Еликов добрался на машине до самой северной точки России

Дощечку с указателем на Тверь повесили на специальный столб Фото: vk.com/vktver/Алексей Жирухин

Тверской путешественник Александр Еликов вместе с командой на автомобилях добрался до самой северной точки России и Евразии - мыса Челюскина.

- Там Александр сделал дощечку с указателем на родной город и повесил на специальный столб, где отмечаются все участники экспедиций. До Твери оттуда по прямой 3410 км! - рассказал в группе "Тверь ВКонтакте" путешественник Алексей Жирухин.

Путешествие туда и обратно длилось почти 2 месяца. Участники проехали 10 000 км, из которых 4000 км полного бездорожья.