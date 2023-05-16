Мошенники обманули пенсионеров на 360 000 рублей в Тверской области

Злоумышленники обманули пенсионеров на 360 000 рублей Фото: Даниил ОПАРИН

В полицию Вышнего Волочка с заявлениями о краже денег обратились 69-летний мужчина и 91-летняя женщина. Общий ущерб составил 360 000 рублей.

Полицейские выяснили, что пенсионерам звонили неизвестные и сообщали, что их дочери совершили ДТП. Деньги были нужны, чтобы загладить вину перед пострадавшими. Пожилые люди передавали сбережения курьеру.

В ходе розыска полицейскими на железнодорожном вокзале был задержан мужчина, который ждал очередной "заказ".

По части 2 статьи 159 УК РФ на него завели уголовное дело.

- Оперативниками установлено, что криминальный заработок тверичанин нашёл в интернете и знал о том, что участвует в мошеннической схеме. В качестве вознаграждения он оставлял себе 10% от похищенных сумм, остальное переводил на счета, указанные подельниками, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.