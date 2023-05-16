В Твери начали высаживать цветники и косить траву

В Твери началось благоустройство общественных зон Фото: администрация Твери

В Твери специалисты МБУ «Зеленстрой» приступили к летнему благоустройству - начали высаживать цветники и косить траву.

На набережной Степана Разина в настоящее время высажен цветник-надпись: «Мы любим Тверь». На этой неделе будет высажен цветник в виде герба областной столицы.

- Далее начнется благоустройство цветника в районе Городского сада. По обеим сторонам балюстрады появятся клумбы в форме цветка с четырьмя большими и маленькими лепестками, - рассказали в администрации Твери.

В общественных зонах продолжается ремонт и покраска малых архитектурных форм, начался покос травы. За минувшую неделю покосы проведены на территориях площадью 30 тысяч квадратных метров.