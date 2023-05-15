В Тверской области коровы заболели лейкозом

Заболевание диагностировали ветспециалисты
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории подтвержден лейкоз у крупного рогатого скота из хозяйства Верхневолжья.
На проверку от Управления Россельхознадзора поступило семь проб сыворотки крови животных.
- По результатам исследований в четырех из семи поступивших проб специалистами были выявлены специфические антитела к антигенам вируса лейкоза, - сообщают ветспециалисты.
Результаты лабораторных исследований направлены в Управление Россельхознадзора.