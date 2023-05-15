В Тверской области коровы заболели лейкозом

Заболевание диагностировали ветспециалисты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории подтвержден лейкоз у крупного рогатого скота из хозяйства Верхневолжья.

На проверку от Управления Россельхознадзора поступило семь проб сыворотки крови животных.

- По результатам исследований в четырех из семи поступивших проб специалистами были выявлены специфические антитела к антигенам вируса лейкоза, - сообщают ветспециалисты.

Результаты лабораторных исследований направлены в Управление Россельхознадзора.