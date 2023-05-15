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НовостиОбщество15 мая 2023 19:04

В Тверской области коровы заболели лейкозом

Заболевание диагностировали ветспециалисты
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Заболевание диагностировали ветспециалисты

Заболевание диагностировали ветспециалисты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Специалистами Тверской межобластной ветлаборатории подтвержден лейкоз у крупного рогатого скота из хозяйства Верхневолжья.

На проверку от Управления Россельхознадзора поступило семь проб сыворотки крови животных.

- По результатам исследований в четырех из семи поступивших проб специалистами были выявлены специфические антитела к антигенам вируса лейкоза, - сообщают ветспециалисты.

Результаты лабораторных исследований направлены в Управление Россельхознадзора.