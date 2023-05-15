Вековой юбилей в Тверской области отметила участница Великой Отечественной войны Галина Круглова

Вековой юбилей отметила участница Великой Отечественной войны Галина Круглова Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 мая 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Галине Владимировне Кругловой. С юбилеем жительницу деревни Прудище Калининского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы родились в героическом городе Ржеве и прошли выдающийся путь служения Родине. В годы Великой Отечественной войны Вы стояли на страже мирного неба над нашей страной, а затем - созидали профессиональные традиции метеослужбы в нашем регионе. Благодарим Вас за пример мужества, преданности своему делу, патриотизма, - отметил глава региона.

В июне 1941 года Галина Владимировна окончила среднюю школу в Ржеве. В начале октября 1941-го из Калинина семья эвакуировалась в Марийскую АССР.

8 января 1943 года Галина Владимировна была призвана в ряды Советской Армии. С января по июнь того же года она служила в составе 1-го зенитно-прожекторного полка, вела воздушное наблюдение и предупреждала об угрозе нападения противника.

Во время войны Галина Владимировна окончила 1-е Московское Краснознамённое военное авиационное училище связи. С 1944 по 1945 годы находилась на военной службе в 138 батальоне аэродромного обслуживания, была метеонаблюдателем. В сентябре 1945 года вернулась в Калинин.

В мирное время Галина Владимировна работала старшим гидрометнаблюдателем в Московском Управлении Гидрометслужбы ст. Калинин, метеорологом в Управлении гидрометслужбы Центральных областей и на авиаметстанции в Калинине. После выхода на пенсию работала музейным смотрителем в Калининском государственном объединённом историко-архитектурном и литературном музее.

Галина Круглова награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», орденом Отечественной Войны II степени.