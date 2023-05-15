Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2023 18:51

Вековой юбилей в Тверской области отметила участница Великой Отечественной войны Галина Круглова

С днем рождения жительницу Калининского района поздравил Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вековой юбилей отметила участница Великой Отечественной войны Галина Круглова

Вековой юбилей отметила участница Великой Отечественной войны Галина Круглова

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

15 мая 100 лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Галине Владимировне Кругловой. С юбилеем жительницу деревни Прудище Калининского района поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Вы родились в героическом городе Ржеве и прошли выдающийся путь служения Родине. В годы Великой Отечественной войны Вы стояли на страже мирного неба над нашей страной, а затем - созидали профессиональные традиции метеослужбы в нашем регионе. Благодарим Вас за пример мужества, преданности своему делу, патриотизма, - отметил глава региона.

В июне 1941 года Галина Владимировна окончила среднюю школу в Ржеве. В начале октября 1941-го из Калинина семья эвакуировалась в Марийскую АССР.

8 января 1943 года Галина Владимировна была призвана в ряды Советской Армии. С января по июнь того же года она служила в составе 1-го зенитно-прожекторного полка, вела воздушное наблюдение и предупреждала об угрозе нападения противника.

Во время войны Галина Владимировна окончила 1-е Московское Краснознамённое военное авиационное училище связи. С 1944 по 1945 годы находилась на военной службе в 138 батальоне аэродромного обслуживания, была метеонаблюдателем. В сентябре 1945 года вернулась в Калинин.

В мирное время Галина Владимировна работала старшим гидрометнаблюдателем в Московском Управлении Гидрометслужбы ст. Калинин, метеорологом в Управлении гидрометслужбы Центральных областей и на авиаметстанции в Калинине. После выхода на пенсию работала музейным смотрителем в Калининском государственном объединённом историко-архитектурном и литературном музее.

Галина Круглова награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», орденом Отечественной Войны II степени.