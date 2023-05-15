В Твери прозвучат шедевры мировой классической гитары в исполнении музыкантов Гнесинки

В программе музыка Иоганна Баха, Андре Агуадо, Хоакина Родриго и других классиков. Фото: Виктория ТУШКОВА

19 мая в 18:00 в Тверской библиотеке имени Герцена состоится концерт «Шедевры мировой классической гитары» в рамках проекта «АРТ Азбука» детской школы искусств им. В.В. Андреева.

Перед публикой выступят музыканты Гнесинки: преподаватель Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат международных и всероссийских конкурсов и фестивалей Мария Никулина, квартет музыкального училища имени Гнесиных и студенты Гнесинки Андрей Логинов, Илья Васильев, Ольга Исмаилова, Иван Боляков, Николай Иванилов, Дарья Тодорова.

В программе музыка Иоганна Баха, Андре Агуадо, Хоакина Родриго, Августина Барриоса, Исаака Альбениса, Энрике Гранадоса.

ДЛя всех любителей музыки вход будет свободным. 12+