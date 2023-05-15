Майор полиции в Твери потушил горящий автомобиль

Майор полиции Григорьев самостоятельно принял меры к ликвидации возгорания. Фото: УМВД России по Тверской области.

В Твери 15 мая полицейский потушил загоревшийся автомобиль. Около 13:30 водитель грузового авто "Hyundai" остановился на проспекте Победы и вышел в магазин. В этот момент произошло ЧП - из салона автомобиля повалил дым.

Мимо проезжал старший инспектор ПБДД отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Твери Александр Григорьев. Он заметил горящую машину, незамедлительно сообщил об этом в пожарную охрану и приступил к тушению огня.

"Взяв из служебного автомобиля огнетушитель, майор полиции Григорьев самостоятельно принял меры к ликвидации возгорания, затем перекрыл полосу движения патрульным автомобилем и организовал движение в месте происшествия", - рассказали подробности в пресс-службе УМВД России по Тверской области. - "В результате своевременных действий полицейского удалось избежать более серьёзных последствий и распространения огня".