96% вкладчиков предпочитают рубли Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жители Тверской области хранят на депозитных счетах 219,1 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в прошлом году. В национальной валюте хранится 96% сбережений - 210 млрд рублей. Накопления в иностранной валюте сократились на четверть, до 9,1 млрд рублей.

- Растет и доля вкладов, и объем. В первом квартале 2023 года наблюдался приток средств населения региона на рублевые срочные вклады. По итогам квартала сумма средств на вкладах превысила показатели конца прошлого года, - отметила главный экономист тверского отделения Банка России Наталья Сверкунова.

Банковский вклад защищает сбережения от обесценивания. Средства на вкладах застрахованы в размере 1,4 млн рублей, а доходность гарантирована. За период с января по март средства тверских предприятий в банках увеличились в 1,7 раза и приблизились к 38,5 млрд. рублей. На депозитных счетах индивидуальных предпринимателей региона скопилось 7,4 млрд. рублей - на 34% больше, чем годом ранее.