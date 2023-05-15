Более 132 тысяч человек в Тверской области прошли диспансеризацию и профосмотры

На ежегодную диспансеризацию имеют право все граждане от 40 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области продолжается диспансеризация, в том числе углублённая, а также профилактические осмотры населения.

Статистика с начала 2023 года такова:

- диспансеризацию прошли 55 097 взрослых;

- профосмотры прошли 20 819 человек,

- 56 382 ребёнка,

- углублённую диспансеризацию - 15 775 человек.

Напомним, по существующим правилам, на диспансеризацию раз в три года имеют право граждане в возрасте от 18 до 39 лет включительно: на ежегодную диспансеризацию - граждане от 40 лет.

Если по возрасту человек не попадает на диспансеризацию, он имеет право на ежегодный профилактический медицинский осмотр. Отличие от диспансеризации здесь только в немного меньшем объёме обследований.

Углублённую диспансеризацию могут пройти не только переболевшие ковидом, но и те граждане, которые официально им не болели (в этом случае придётся подать заявление на имя руководителя медучреждения).

Записаться на диспансеризацию можно: на портале госуслуг, по номеру 122, через региональный портал medregtver.ru, через call-центр своей поликлиники.