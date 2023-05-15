Более 132 тысяч человек в Тверской области прошли диспансеризацию и профосмотры

На ежегодную диспансеризацию имеют право все граждане от 40 лет.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Тверской области продолжается диспансеризация, в том числе углублённая, а также профилактические осмотры населения.
Статистика с начала 2023 года такова:
- диспансеризацию прошли 55 097 взрослых;
- профосмотры прошли 20 819 человек,
- 56 382 ребёнка,
- углублённую диспансеризацию - 15 775 человек.
Напомним, по существующим правилам, на диспансеризацию раз в три года имеют право граждане в возрасте от 18 до 39 лет включительно: на ежегодную диспансеризацию - граждане от 40 лет.
Если по возрасту человек не попадает на диспансеризацию, он имеет право на ежегодный профилактический медицинский осмотр. Отличие от диспансеризации здесь только в немного меньшем объёме обследований.
Углублённую диспансеризацию могут пройти не только переболевшие ковидом, но и те граждане, которые официально им не болели (в этом случае придётся подать заявление на имя руководителя медучреждения).
Записаться на диспансеризацию можно: на портале госуслуг, по номеру 122, через региональный портал medregtver.ru, через call-центр своей поликлиники.