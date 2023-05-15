В Твери во время субботника привели в порядок еще 13 территорий

Следующие общегородские субботники пройдут 20 и 27 мая Фото: администрация Твери

13 мая в Твери прошел массовый субботник. Участники собрали порядка 120 кубометров мусора и привели в порядок 13 территорий.

В Центральном районе города была очищена зеленая зона у дома №43 на улице Коминтерна и Орловский переулок. В Пролетарском районе убран сквер на пересечении улиц Гайдара и Громова и территория между домами 8 и 10 на проспекте Николая Корыткова. В Московском районе в порядок привели территории возле дома №30 по улице Лукина, берег Волги от Восточного моста до Мелькомбината и другие участки. В Заволжском районе собрали мусор вдоль Волги и на набережной Тверцы от Новотверецкого моста до Речного вокзала.

Следующие общегородские субботники пройдут 20 и 27 мая.