В лесах Тверской области объявлена высокая пожарная опасность Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

ГУ МЧС России по Тверской области сообщает, что в период с 16 по 19 мая в районах сохранится высокая пожарная опасность.

По данным синоптиков Тверского гидрометцентра, температура воздуха повысится до +25 градусов. Осадков не ожидается. Ночью +6... +11 градусов. Возможно усиление ветра до 10-12 м/с.

Спасатели призывают жителей и гостей Тверской области соблюдать правила безопасности во время отдыха: не жгите сухую траву и мусор, не разводите костры, не бросайте спички и тушите сигареты.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: 01, 101, 112. "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - (4822) 39-99-99.