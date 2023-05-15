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НовостиОбщество15 мая 2023 11:03

В Твери завершился фестиваль детского искусства "Тверская звездочка"

В нем приняли участие 830 детей
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Гала-концертом завершился фестиваль «Тверская звездочка» Фото: администрация Твери

Гала-концертом завершился фестиваль «Тверская звездочка» Фото: администрация Твери

Во Дворце творчества детей и молодежи гала-концертом завершился фестиваль «Тверская звездочка». В нем приняли участие 830 детей в возрасте от трех до семи лет из 70 дошкольных образовательных учреждений города.

- В течение четырех дней творческие коллективы воспитанников детских садов представляли танцевальные номера и хореографические композиции. Для участия в финальном выступлении были отобраны 20 лучших, все они выступили на гала-концерте 12 мая во Дворце творчества детей и молодежи, - сообщила пресс-служба администрации Твери.

Все участники фестиваля стали его лауреатами и награждены дипломами и призами.