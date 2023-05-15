Более 47 000 жителей Тверской области проголосовали за потенциальные объекты благоустройства

Проголосовать помогают волонтеры. Фото: ПТО

С 15 апреля до 31 мая в Тверской области, как и в других регионах страны, открыто голосование за территории, которые могут благоустроить в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Верхневолжье к 15 мая проголосовали более 47 тысяч жителей.

- В тверском регионе важно поддержать активность муниципальных образований и граждан в реализации проектов благоустройства - от дворовых территорий до крупных общественных пространств, - считает губернатор Игорь Руденя.

Голосование проходит на платформе za.gorodsreda.ru. Также жители городов и поселков региона могут сделать выбор в пользу того или иного предложенного общественного пространства на сайте своего муниципалитета при помощи виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе».

Также сделать свой выбор можно с помощью волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Всего на конкурс в этом году представлено 58 проектов от 19 муниципалитетов.

Объекты, набравшие по итогам голосования наибольшее количество голосов, будут включены в перечень для благоустройства на следующий год.

Подробности о ходе голосования читайте сегодня в материале на сайте "КП"-Тверь".