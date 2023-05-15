В Тверской области 15 мая коронавирусом заразились 28 человек

Вакцинация проводится в поликлиниках.

По данным на 15 мая коронавирусом в регионе заразились 28 человек. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 196 186 человек. 191 863 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 549 977, в том числе за последние сутки – 85.

2774 человека скончались.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.