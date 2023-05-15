В Тверской области запущен опрос по обеспечению полноценным питанием будущих и кормящих мам

В Регионе организован опрос для мам. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В регионе можно пройти опрос по такой мере господдержки, как обеспечение полноценным питанием будущих и кормящих мам, а также детей в возрасте до трех лет.

- В настоящее время этот вид поддержки в регионе получает более 13 тысяч человек, - сообщила пресс-служба областного правительства.

Пройти опрос можно по ссылке далее. Также это можно сделать перейдя по QR-кодам, которые размещены в поликлиниках и местах выдачи питания будущим и кормящим мамам.

В Верхневолжье в соответствии с этой задачей семьям с детьми оказывается комплексная поддержка, в том числе по национальному проекту «Демография».

- Ключевое направление нашей работы - обеспечить рост рождаемости коренного населения региона через системную поддержку семей, в первую очередь многодетных и молодых, создание условий для рождения и воспитания детей, - отмечал ни раз губернатор Игорь Руденя.