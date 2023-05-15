В жилом комплексе в Тверской области сгорела иномарка

На место происшествия выезжали спасатели МЧС Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В ночь на 15 мая в жилом комплексе на улице Есенина в деревне Батино Калининского района сгорела иномарка. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место выезжали спасатели ПСЧ-3.

- Пожар произошел в автомобиле «BMW». В результате пожара выгорел моторный отсек. Также огнем повреждены двери автомобиля «Mitsubishi Lancer». Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.