За выходные в Тверской области произошло 13 ДТП

В ДТП за выходные пострадали 17 человек Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области за выходные, с 12 по 14 мая, произошло 13 ДТП. Травмы получили 17 человек, в том числе трое детей.

Одна из аварий произошла вечером, 13 мая, на улице Тракторной в Твери.

Водитель автомобиля "Митсубиси Мираж" при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не уступил дорогу водителю на "Лексусе RX450", который ехал по главной дороге.

В результате ДТП пострадала 16-летняя пассажирка "Митсубиси Мираж". От госпитализации пострадавшая отказалась.