Руководитель СК по Тверской области проведет прием предпринимателей Фото:

19 мая руководитель следственного управления СК России по Тверской области генерал-майор юстиции Альберт Кизимов совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Тверской области Антоном Стамплевским проведут прием представителей бизнес-сообщества.

Прием состоится в здании следственного управления на улице Вагжанова, д.15 в Твери, с 11:00 до 12:00.

Предварительная запись по телефонам: СКР 8 (4822) 65-63-31, 65-62-36, либо аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области по телефону 8 (4822) 32-35-39 или по электронному адресу tver@ombudsmanbiz.ru.