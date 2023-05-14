Пропавший в Твери 12-летний мальчик найден

Ребёнок нашёлся. Фото: СУ СКР по Тверской области.

Пропавший 12 мая в Твери ребёнок найден, сообщает Следственное управление СКР по тверской области. Сейчас с 12-летним мальчиком беседует следователь.

Напомним, ребёнок ушёл из дома на бульваре Цанова 12 мая и пропал. Его разыскивали полицейские и волонтёры. 14 мая стало известно, что по факту исчезновения мальчика в СКР возбудили уголовное дело по по пункту "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего) - в целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств исчезновения ребёнка, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

Вечером 14 мая в СУ СКР по Тверской области сообщили, что ребёнок найден, жив. С ним проводит беседу следователь.