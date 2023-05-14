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НовостиОбщество14 мая 2023 14:11

МЧС предупреждает о заморозках ночью и утром 15 мая в Тверской области

По данным метеорологов температура может опуститься ниже нуля в некоторых районах
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Тем не менее, погода в Твери и по области отличная!

Тем не менее, погода в Твери и по области отличная!

Фото: Виктория ТУШКОВА

Главное управление МЧС России по Тверской области проинформировало о неблагоприятных метеорологических явлениях: в ночные и утренние часы 15 мая в Тверской области местами вновь возможны заморозки -3…0 градусов.

В целом же по области ближайшей ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла. В понедельник днём +18...+23, переменная облачность, осадков не ожидается. Таковы данные Тверского гидрометцентра.

Федеральное метеорологическое ведомство в свою очередь напоминает о жёлтом уровне погодной опасности в Верхневолжье, связанном с высокой пожарной опасностью.