МЧС предупреждает о заморозках ночью и утром 15 мая в Тверской области

Тем не менее, погода в Твери и по области отличная! Фото: Виктория ТУШКОВА

Главное управление МЧС России по Тверской области проинформировало о неблагоприятных метеорологических явлениях: в ночные и утренние часы 15 мая в Тверской области местами вновь возможны заморозки -3…0 градусов.

В целом же по области ближайшей ночью ожидается от 2 до 7 градусов тепла. В понедельник днём +18...+23, переменная облачность, осадков не ожидается. Таковы данные Тверского гидрометцентра.

Федеральное метеорологическое ведомство в свою очередь напоминает о жёлтом уровне погодной опасности в Верхневолжье, связанном с высокой пожарной опасностью.