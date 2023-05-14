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НовостиПроисшествия14 мая 2023 13:09

Тело ещё одного человека обнаружили в Волге в Конаковском районе Тверской области

Ранее 14 мая в Волге неподалёку обнаружили ещё одного утонувшего
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Второе происшествие за один день в Конаковском районе.

Второе происшествие за один день в Конаковском районе.

Фото: Татьяна Коркина

Днём 14 мая тело ещё одного человека было извлечено из Волги в Конаковском районе Тверской области. На этот раз - в районе деревни Городище.

Тело было передано сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия уточняются. К работе были привлечены 10 человек и 4 единицы техники (в том числе от МЧС России 4 человека и 2 единицы техники).

Напомним, ранее сегодня тело мужчины также вытащили из Волги в Конаковском районе - близ деревни Шоша. Связаны ли эти два происшествия между собой, пока неизвестно. Отметим, что деревни Шоша и Городище находятся рядом друг с другом по берегу Волги.