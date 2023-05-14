Поисковики установили личности восьми бойцов, погибших под Ржевом Тверской области

Поисковики отряда «Пионер» проделали огромную работу. Фото: vk.com/popioner

Поисковый отряд "Пионер" установил личности восьми бойцов, чьи останки были обнаружены под Ржевом за весеннюю вахту. Об этом поисковики сообщают на своей страничке.

Всего с 15 апреля силами отряда были обнаружены 77 красноармейцев и один солдат противника. Большой удачей стало то, что уже удалось установить имена восьми советских воинов.

Ребята работали под Ржевом. Фото: vk.com/popioner

Шесть имён удалось установить благодаря сохранившимся медальонам. У одного бойца нашли портмоне с документами. И ещё у одного воина на груди поисковики обнаружили медаль "За боевые заслуги", благодаря чему стало известно и его имя.

Вот имена найденных поисковиками красноармейцев:

Ивкин Николай Фёдорович 1910 г.р. (родственники найдены);

Слепов Григорий Сергеевич 1905 г.р. (родственники найдены);

Кудрявцев Павел Петрович 1903 г.р. (родственники найдены);

Резаев Виктор Григорьевич 1909 г.р. (родственники найдены);

Бычек Василий Маркович 1912 г.р. (родственники найдены);

Гучев Василий Иванович 1898 г.р. (ведётся розыск родственников);

Тимохин Фёдор Михайлович 1918 г.р. (ведётся розыск родственников);

Краснов Иван Павлович 1914 г.р. (ведётся розыск родственников).

Родню пяти воинов поисковикам уже удалось найти. Ведётся работа по поиску родственников оставшихся трёх красноармейцев.

"Традиционно прошу всех не начинать самостоятельный поиск родственников в тихом режиме, т.к. работа ведётся плотная и пока что мы не все варианты отработали", - обращается руководитель отряда ко всем неравнодушным.

Позже отряд "Пионер" обещает рассказать о каждом бойце подробно.