В Твери провели тренировочную эвакуацию детской больницы №1

Сотрудники больницы тушили условный пожар. Фото: ГУ МЧС России по Тверской области.

В Твери прошла тренировочная эвакуация Детской городской больницы №1. Занятия с персоналом больницы провёл инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери младший лейтенант внутренней службы Максим Тюхменев.

О прошедшей тренировочной эвакуации рассказали в региональном главке МЧС. После того, как сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре, весь медицинский персонал покинул помещения больницы согласно плану эвакуации.

Медикам продемонстрировали, как применяются первичные средства пожаротушения - огнетушители. После этого медперсонал, вооружившись огнетушителями, приступил к тушению условного пожара.

"Проведение тренировочных эвакуаций на объектах здравоохранения помогает медицинскому персоналу и ответственным лицам по пожарной безопасности организовано вместе с пациентами покинуть помещения", - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Тверской области.