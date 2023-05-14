По данным на 14 мая ещё 27 человек в Тверской области заразились коронавирусом

В Твери общее число случаев ковида составило 66 866. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

За последние сутки (по данным на утро 14 мая) ещё 27 человек в Тверской области заразились коронавирусом. Общее число случаев ковида в регионе составило 196 158.

Один человек за минувшие сутки был госпитализирован. Выздоровели 27 пациентов. С начала пандемии число выздоровевших от COVID-19 в Тверской области составило 191 827 человек.

Смертельных случаев за минувшие сутки не зарегистрировано.

В Твери общее число случаев ковида составило 66 866. За последние сутки в областной столице коронавирус был диагностирован у 10 человек.

Карта распространения коронавируса в Тверской области на 14 мая 2023 года: