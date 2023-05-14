Солисты Большого театра выступят в Твери с программой «Парад басов»

Артисты выступят как соло, так и в басовом трио. Фото: Тверская академическая филармония.

25 мая в Твери выступят солисты знаменитых московских театров с программой «Парад басов». Известные арии и романсы исполнят ведущий солист Московского музыкального театра «Геликон-опера» и приглашённый солист Большого театра Михаил Гужов, заслуженный артист Российской Федерации, солист Московского театра «Новая опера» Владимир Кудашев и один из известнейших басов российской оперной сцены , солист «Новой оперы» и Большого театра Отар Кунчулиа.

Артисты выйдут на сцену Тверской академической областной филармонии - как соло, так и в басовом трио. В программе концерта – популярные арии из опер Моцарта, Доницетти, Россини, Верди, Глинки, Чайковского, Римского-Корсакова, исполнят старинные романсы и русские народные песни. 6+