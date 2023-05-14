Житель Тверской области перевёл мошенникам "на безопасные счета" 660 000 рублей

Не верь - проверь! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

42-летний житель Торжка Тверской области перевёл мошенникам 660 000 рублей. Аферисты действовали по стандартной схеме: пострадавшему позвонила "сотрудница Центробанка" и сообщила, что некие злоумышленники пытаются оформить кредит на его имя. Чтобы сохранить деньги, мошенница посоветовала мужчине оформить кредит наличными и "перевести деньги на безопасный счёт". Что пострадавший и сделал.

Впоследствии он сообщил полицейским, что прекрасно знал о таких мошеннических схемах, однако испугался, что ему придётся выплачивать кредит, взятый аферистами, растерялся и попался на удочку.

"Не идите на поводу у незнакомцев, кем бы они не представлялись. Не следует слепо верить всему, что они говорят! Будьте бдительны, проверяйте поступившую от неизвестных лиц информацию", - предупреждает пресс-служба Управления МВД по Тверской области. - "Сведения о возможных кредитах, операциях по счетам и картам можно получить в личном кабинете мобильного банковского приложения или обратившись в банк лично".