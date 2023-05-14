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НовостиПроисшествия14 мая 2023 6:54

Жительница Твери оставила сумку в продуктовой тележке и лишилась 10 тысяч рублей

Сумку умыкнул опытный воришка
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Соблюдать бдительность нужно даже во время похода в магазин.

Соблюдать бдительность нужно даже во время похода в магазин.

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В одном из продуктовых магазинов Твери у 39-летней покупательницы украли сумку, в которой находились документы и деньги - 10 000 рублей. Женщина положила сумку в продуктовую тележку и оставила её ненадолго без присмотра.

Однако этого времени хватило, чтобы сумку умыкнул злоумышленник. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Вычислить вора помогли камеры видеонаблюдения. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался тверичанин 1983 года рождения, который ранее уже совершал схожие кражи. Мужчина признался полицейским, что деньги успел потратить, а сумку выбросил.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» частьи 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

«Оставленные без присмотра сумки, кошельки, сотовые телефоны и прочее ценное имущество может стать лёгкой добычей злоумышленника. Будьте внимательны и осторожны!» - предупреждают в пресс-службе Управления МВД России по Тверской области.