Жительница Твери оставила сумку в продуктовой тележке и лишилась 10 тысяч рублей

Соблюдать бдительность нужно даже во время похода в магазин. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В одном из продуктовых магазинов Твери у 39-летней покупательницы украли сумку, в которой находились документы и деньги - 10 000 рублей. Женщина положила сумку в продуктовую тележку и оставила её ненадолго без присмотра.

Однако этого времени хватило, чтобы сумку умыкнул злоумышленник. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Вычислить вора помогли камеры видеонаблюдения. Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался тверичанин 1983 года рождения, который ранее уже совершал схожие кражи. Мужчина признался полицейским, что деньги успел потратить, а сумку выбросил.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» частьи 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Данная статья предусматривает до 5 лет лишения свободы.

«Оставленные без присмотра сумки, кошельки, сотовые телефоны и прочее ценное имущество может стать лёгкой добычей злоумышленника. Будьте внимательны и осторожны!» - предупреждают в пресс-службе Управления МВД России по Тверской области.