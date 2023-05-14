Юные изобретатели Тверской области участвуют в региональном этапе Всероссийского конкурса «Шустрик»

Конкурс рассчитан на ребят до 18 лет.
Фото: ПТО
Юные изобретатели Тверской области принимают участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технического и инновационного творчества «Шустрик». Конкурсные мероприятия организованы на площадке детского технопарка «Кванториум».
Конкурс рассчитан на ребят до 18 лет. Он направлен на развитие мотивации к занятию техническим творчеством, повышение интереса к технической науке, изучение основ проектирования, моделирования, конструирования, программного обеспечения.
Приём заявок на конкурс уже завершён. Участниками станут ребята из Ржевского округа и Калининского района, Бежецка, Лихославля, Конаково, Оленино.
«Благодаря конкурсу школьники могут продемонстрировать навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов, проявить себя в создании макетов, моделей и прототипов», - поясняют в правительстве Тверской области.
В течение месяца юные изобретатели будут защищать свои проекты дистанционно. Затем лучшие работы от Тверской области рекомендуют для выдвижения на финальный этап конкурса.