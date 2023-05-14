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НовостиОбщество14 мая 2023 6:29

Юные изобретатели Тверской области участвуют в региональном этапе Всероссийского конкурса «Шустрик»

Мероприятия проходят на базе «Кванториума»
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Конкурс рассчитан на ребят до 18 лет.

Конкурс рассчитан на ребят до 18 лет.

Фото: ПТО

Юные изобретатели Тверской области принимают участие в региональном этапе Всероссийского конкурса научно-технического и инновационного творчества «Шустрик». Конкурсные мероприятия организованы на площадке детского технопарка «Кванториум».

Конкурс рассчитан на ребят до 18 лет. Он направлен на развитие мотивации к занятию техническим творчеством, повышение интереса к технической науке, изучение основ проектирования, моделирования, конструирования, программного обеспечения.

Приём заявок на конкурс уже завершён. Участниками станут ребята из Ржевского округа и Калининского района, Бежецка, Лихославля, Конаково, Оленино.

«Благодаря конкурсу школьники могут продемонстрировать навыки изобретательства, конструирования, моделирования и внедрения разработанных проектов, проявить себя в создании макетов, моделей и прототипов», - поясняют в правительстве Тверской области.

В течение месяца юные изобретатели будут защищать свои проекты дистанционно. Затем лучшие работы от Тверской области рекомендуют для выдвижения на финальный этап конкурса.