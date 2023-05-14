Более тысячи детей в Тверской области приняли участие в конкурсе-фестивале "Пасхальная весна"

Участников в этом году было гораздо больше. Фото: ПТО

13 мая в Тверском ТЮЗе (Театре юного зрителя) прошёл финальный гала-концерт третьего межрегионального фестиваля-конкурса детского творчества «Пасхальная весна». В этом году на конкурс было подано более 60 заявок, в нём поучаствовали более тысячи детей. Это участники самодеятельных творческих музыкальных, хореографических, театральных коллективов и исполнители учреждений культуры, образования, воскресных школ.

На первом этапе конкурса-фестиваля жюри оценивало творческие работы юных участников по видеозаписям. Вторым этапом стали гала-концерт и награждение победителей.

СПРАВКА "КП"

Фестиваль-конкурс «Пасхальная весна» организуется при поддержке Тверской и Кашинской Епархии, Министерств образования и культуры Тверской области, Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя святого Тихона Задонского и Тверского православного детского сада Святой Анны Кашинской.

В 2021 году в фестивале-конкурсе детского творчества «Пасхальная весна» приняли участие более двухсот ребят из пятнадцати коллективов. В прошлом году участниками стали сорок девять коллективов, в которых занимаются более восьмисот детей.