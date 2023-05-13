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НовостиПроисшествия13 мая 2023 16:32

В Тверской области вертолет "Робинсон-66" при взлете зацепился за ветровой указатель и упал

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Вертолет упал, не успев взлететь

Вертолет упал, не успев взлететь

Фото: Татьяна Коркина

13 мая в Конаковском районе Тверской области, вблизи села Селихово, вертолет "Робинсон-66" совершил жёсткую посадку. А точнее, он даже не успел взлететь, зацепился за ветровой указатель, упал и опрокинулся на бок. Возгорания не последовало.

- Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 16:43. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. На месте работали четыре единицы техники и 11 человек, в том числе спасатели МЧС.