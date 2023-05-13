Житель Тверской области задолжал по алиментам на семилетнего сына 90 000 рублей

Мужчина задолжал по алиментам 90 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Судебные приставы обязали должника в Тверской области погасить задолженность по алиментам.

Житель Твери по решению суда должен выплачивать алименты на содержание семилетнего сына, но обязательства не исполнил. Задолженность составила 90 000 рублей.

Суд назначил должнику наказание в виде 30 часов обязательных работ. Мужчину также предупредили об уголовной ответственности.

- Должник приступил к отработке административного наказания и оплатил всю сумму задолженности, - сообщили в УФССП по Тверской области.