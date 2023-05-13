Военный врач из Тверской области Михаил Королёв погиб в ходе СВО

В Тверской области простились с погибшим Михаилом Королевым Фото: vk.com/kimrypress

В Кимрском округе 12 мая простились с погибшим в ходе СВО военным врачом, командиром медвзвода Михаилом Королёвым.

- 19 октября, незадолго до окончания мобилизации, отец троих детей в звании младшего сержанта медицинской службы пошел добровольцем для участия в спецоперации. В декабре 2022 года кимряку было присвоено офицерское звание младшего лейтенанта медицинской службы. Михаил Королев погиб 24 апреля 2023 года в селе Торское Донецкой Народной Республики, - сообщает газета Кимрского МО "Кимры Сегодня".

Героя похоронили с воинскими почестями на кладбище у деревни Большое Яковлевское.

Михаил Королёв родился 29 мая 1988 года, в 2005 году окончил кимрскую среднюю школу №13, Кимрский медицинский колледж по специальности фельдшер. Срочную службу в армии проходил в должности командира отделения.

У погибшего остались жена и трое детей.

Соболезнования семье выразил губернатор Игорь Руденя, власти Кимрского округа, военный комиссариат.

Михаил Королёв посмертно награжден орденом Мужества.