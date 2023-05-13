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НовостиОбщество13 мая 2023 8:32

Жители Твери выбрали место для установки памятника экипажу Степана Горобца

Большинство проголосовало за Аллею Славы в Мамулино
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Жители предложили перенести памятник на Аллею Славы в Мамулино Фото: администрация Твери

Жители предложили перенести памятник на Аллею Славы в Мамулино Фото: администрация Твери

В Твери завершилось голосование по выбору места для установки памятника танковому экипажу Степана Горобца. Большинство жителей проголосовали за Аллею Славы в Мамулино.

Голосование проходило с 28 апреля по 12 мая на официальном сайте администрации Твери. Участие в голосовании приняли 13092 человека.

6781 участников (52%) высказались за Аллею Славы в Мамулино. Второй вариант - Сквер на проспекте Калинина набрал 6087 или 46% голосов. Ещё 302 человека предложили свои альтернативные варианты, какие именно, власти не уточняют.