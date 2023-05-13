В Твери произошел пожар в однокомнатной квартире на улице Фадеева

В Твери произошел пожар в квартире Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о возгорании в однокомнатной квартире на улице Фадеева поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером 12 мая.

На место выезжали спасатели ПСЧ-4.

- Пожар произошел в квартире на третьем этаже трехэтажного кирпичного жилого дома, 1960 года постройки. Огнем повреждена внутренняя отделка на площади 0,5 кв. м, закопчены стены по всей площади, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Из квартиры спасатели помогли выйти мужчине. От медпомощи он отказался.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.