Медработникам в Тверской области назначены ежемесячные выплаты

Медработникам назначены ежемесячные выплаты Фото: ПТО

В Тверской области установлена ежемесячная социальная выплата для некоторых категорий медицинских работников учреждений, подведомственных Минздраву региона. Вопрос рассмотрен на заседании областного правительства, которое 12 мая провел губернатор Игорь Руденя.

В 2023 году выплату получат медики, оказывающие не входящую в базовую программу обязательного медицинского страхования скорую медицинскую, первичную медико-санитарную помощь, включая диспансерное наблюдение пациентов.

Размер выплаты составляет: 14500 - для врачей, 6500 рублей – для среднего персонала, 4500 рублей - для младшего персонала, оказывающего прикрепленным жителям первичную медико-санитарную помощь по территориально-участковому принципу. Это психиатры, наркологи, фтизиатры и неврологи центральных районных и городских больниц, областных диспансеров, центра им. В.П. Аваева.

- Аналогичные выплаты предусмотрены медикам, оказывающим паллиативную помощь в амбулаторных условиях и на дому, в дневных психиатрических, фтизиатрических и наркологических стационарах, в Центре профилактики и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Специальная ежемесячная выплата также назначена врачам психиатрических бригад станций скорой медицинской помощи в размере 11500 рублей, среднему медперсоналу - 7 000 рублей, младшему - 4500 рублей.